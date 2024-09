Albiach (Comuns) afirma que juzgarán al Govern "por sus hechos" y el cumplimiento del acuerdo

Les "tendrán delante" contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona



BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha puesto en valor su acuerdo de investidura con el PSC y ha instado a cumplirlo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa: "Los Comuns juzgaremos a este Govern por sus hechos, por el cumplimiento del acuerdo".

Lo ha dicho este jueves en el pleno del Parlament por la comparecencia de Illa para explicar la estructura y composición de su gobierno, al que Albiach espera que le vaya bien: "Las necesidades son muchas, los problemas vienen de lejos y los catalanes necesitamos un gobierno que funcione".

Ha afirmado que los Comuns se toman este acuerdo "con todas las precauciones" y activarán mecanismos de control para garantizar su cumplimiento, y ha asegurado que harán una oposición contundente dentro y fuera de las instituciones.

También ha dicho algunos nombramientos del Govern les generan dudas, como el del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, porque viene de Junts y cree que "será más conseller de Foment que de los trabajadores", y el de Ramon Espadaler al frente de Justicia, por venir de UDC y al que acusa de antiabortista.

Sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, ha insistido en que no hubo acuerdo con el PSC y que les "tendrán delante", porque los Comuns defienden que no se puede ampliar la tercera pista y que no se debe aumentar la capacidad para traer más turistas a Catalunya.

MIGRANTES

Sobre la llegada de 200 migrantes a Tossa de Mar (Girona) provenientes de las Islas Canarias, ha insistido en que migrar "es un derecho humano" y ha instado a Illa a garantizar que todas las personas puedan tener oportunidades, independientemente de su origen.

En este sentido, ha destacado que "los problemas que tienen los catalanes nada tienen que ver con la inmigración de los cayucos y las pateras, sino que la causan los especuladores, los evasores fiscales y los fondos buitre".

Sobre las declaraciones del alcalde de Tossa, Martí Pujals, que ve desproporcionada la cantidad de 200 migrantes, Albiach ha replicado que en el mismo municipio hay 20.000 plazas de alojamiento turístico, lo que "demuestra que no va de cifras sino de discriminación".