Albiach (comuns) pide alianzas con ERC en el Congreso para "construir una alternativa al PP"

Celebra que se haya fijado un encuentro entre Sánchez y Aragonès y espera que sea fructífera

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido tejer alianzas entre las fuerzas de la investidura con ERC en el Congreso de los Diputados para ponerse "de acuerdo para construir una alternativa al PP".

"Me gustaría que ERC entendiera que estamos en el mismo barco y que las fuerzas progresistas y de la investidura nos tenemos que poner de acuerdo para construir una alternativa al PP. ERC se equivoca: castigando al Gobierno castiga a la ciudadanía", ha expresado en una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este sábado.

A la pregunta de si cree que la estrategia de ERC en el Congreso pasa por atacar a su partido, ha respondido que "sí, es evidente", ante lo que asegura que ERC tiene que ser un aliado y no se puede equivocar de adversario.

Para Albiach, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián se equivoca cuando les pone en su punto de mira, porque según ella deberían ser aliados: "Hacer más política y menos tuits", ha espetado.

Ha celebrado que finalmente se haya concretado un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, y espera que sea fructífero porque "queda poco más de un año de legislatura y es vital que Catalunya tenga conquistas por la gente, porque es de justicia, y porque es la mejor forma de detener a los del 'cuando peor, mejor'.

Ha expresado su apoyo a la postura de ERC acerca de la mesa de diálogo porque "es inteligente y estratégica y porque la única manera de solucionar los conflictos es el diálogo".

"Sabemos que hay contactos y reuniones constantes entre gobiernos pero lo importante es que empiecen a dar frutos, y aquí el PSOE se tiene que mover", ha añadido.

TRIPARTITO CON ERC-PSC: "PARA MEJORAR LA VIDA DE LA GENTE, SÍ"

A la pregunta de si ve viable un tripartito junto a ERC y el PSC en la próxima legislatura en Catalunya, ha respondido que lo más importante son sus fines: "Para traer macroproyectos no podrán contar con nosotros, pero para mejorar la vida de la gente, sí. Lo más importante cuando se habla de un gobierno es para hacer qué".

"Estamos condenados a entendernos, pero creo que ellos no lo tienen tan claro", ha dicho en referencia a ERC y al PSC, y ha asegurado que no comparte el tipo de oposición que ejerce el líder socialista, Salvador Illa, a quien acusa de regalar votos en lugar de negociar.

Ha asegurado textualmente que al Govern le invade la parálisis y la resignación, a lo que añade: "Además, no se han reforzado las plantillas en salud, se mantiene al peor conseller de Educación, no se avanza en materia de vivienda y no se deja de apostar por macroproyectos".

Preguntada por si su partido apoyará de nuevo los presupuestos de la Generalitat el año que viene, ha supeditado el apoyo a lo que proponga el proyecto: "Hay que ver si se está cumpliendo el actual, pero dependerá del grado de ambición y de compromisos. Si van en la línea del decreto anticrisis no podrán contar con nosotros, pero si hay margen para negociar nos sentaremos".

YOLANDA DÍAZ, "UNA NUEVA ETAPA EN LA POLÍTICA"

Por otro lado, ha defendido que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, abrirá "una nueva etapa en la política y en la manera de hacerla que va más allá de los partidos, y con el papel que tiene en el Gobierno está demostrando que sabe gestionar y transformar".

Sobre la reciente dimisión de la hasta ahora vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha dicho textualmente que era el objetivo de una campaña brutal de la extrema derecha y critica que suceda mientras "el emérito o Rajoy siguen campando con total impunidad".