Turull pide hablar con ERC antes de decidir si salir del Govern: "No debe ser tarjeta roja directa"

Reclama a ERC y CUP defender la presunción de inocencia de Borràs y no "dispararse en el pie"

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido poder hablar con ERC antes de decidir si su partido sale del Govern una vez acaben la auditoría que están llevando a cabo sobre el primer año del Ejecutivo catalán y definan su ponencia y estrategia política en el congreso de julio.

En una entrevista a Europa Press, ha reconocido que hay cuestiones que se están cumpliendo y otras no del acuerdo de gobierno, y pide ponerlo todo en una balanza antes de actuar: "Quiero tener todos los datos, no por percepciones sino por acciones y hechos, y a partir de aquí tomar una decisión. Si puedes reconducirlo, mejorarlo y cambiarlo es una opción. No debe ser una tarjeta roja directa".

Por ello, cree que hay que "poder hablar" con ERC y replantear todo lo que consideren que no se está cumpliendo o no funciona si el objetivo es culminar el proceso de independencia.

Según Turull, cuando firmaron el acuerdo de investidura había un contexto determinado que, un año después, ha evolucionado con "una represión que no ha parado y en que, cada vez, sale más porquería para eliminar" a los actores del independentismo.

"El diálogo es una actitud, no puede ser un freno de mano para que, mientras unos vayan haciendo lo que quieren y como quieran, los otros digan que están pendientes de la mesa de diálogo. Esto no puede funcionar", ha recalcado el también exconseller, que ha apelado al independentismo a encontrar una solución al respecto.

Tras advertir de que las dinámicas de los gobiernos de coalición no son sencillas, ha afirmado que lo que no harán es "bloquear las ambiciones de Catalunya al servicio de los pactos", y ha añadido que Junts no renunciará a la independencia.

Al preguntarle si difiere de la presidenta del partido, Laura Borràs, en si hay que salir del Govern, ha reprochado que se intenten buscar enfrentamientos, y a los que lo consideran pragmático, les ha respondido: "Pragmático lo soy. Tuve que hacer un anuncio de las vías del tren y lo hice. Tuve que procurar que hubiera toda la infraestructura para que todo funcionara el 1-O y lo hice. Se hizo el 1-O y se tenia que decidir si se hacía una DUI y apreté para que se hiciera".

CASO BORRÀS

Sobre cómo puede condicionar la legislatura el presunto caso de corrupción que afecta a Borràs cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Turull espera que no afecte "en nada" y ha defendido la presunción de inocencia de la presidenta del Parlament.

En su opinión, el independentismo no puede "dispararse en el pie o estar distraído y caer en la trampa que se les quiere tender" desde el Estado en éste y otros casos que afecten a independentistas.

"Estamos en situación de conflicto, y esto significa saber que las cosas no son por azar cósmico, y que muchas cosas aparecerán porque se las inventarán o distorsionarán", ha apuntado.

REGLAMENTO DE PARLAMENT

También cree que el artículo del reglamento del Parlament que permite suspender a quienes sean juzgados por presunto corrupción "choca" con la presunción de inocencia que exige para Borràs, y más aún en el contexto actual.

"El independentismo, que quiere un estado totalmente diferente al Estado español, también debe significarse a la hora de decir: somos unos ortodoxos de la defensa de la presunción de inocencia, que todo el mundo tiene derecho a tener", ha subrayado.

Sobre si cree que ERC y la CUP apoyarán la suspensión de Borràs si se le abre juicio oral, Turull ha asegurado que no lo contempla y tampoco ha querido concretar si sería un motivo para salir del Govern.

"Sobre la hipótesis de si la dejaran caer, no quiero dedicar ni un minuto a pensar qué pasaría porque no me cabría en la cabeza que esto pasara", ha sostenido.

POLÍTICA DE PACTOS

A falta de un año para las municipales, Turull ha explicado que priorizarán pactos con las fuerzas independentistas, pero "a partir de aquí no sólo depende de ti porque cuando puedes tener un gobierno netamente independentista en Sant Cugat y hay alguien que no quiere, no quiere".

"Nosotros lo intentaremos", ha destacado el secretario general de Junts, que ha pedido tener en cuenta el peso que tienen las relaciones personales en las municipales, lo que puede provocar que en algunas poblaciones pequeñas no sea posible o se complique la configuración de un gobierno independentista.

En Barcelona, Turull ha dejado claro que ambicionan que haya "un gobierno independentista claro y nítido", y ha asegurado que en las anteriores municipales pusieron todo tipo de facilidades para que así fuera, pero no fue posible.

Tras evitar precisar si ve esta predisposición en la capital catalana por parte de ERC, ha explicado que en Junts deben preparar la mejor candidatura posible tras la renuncia de Elsa Artadi a ser la alcaldable, trabajo que quieren dejar cerrado antes de que termine el mes de julio.