Albiach (Comuns) pide un calendario "concreto y ambicioso" y presupuesto para el pacto educativo

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y la consellera de Educación Esther Niubó, durante la cumbre educativa, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 25 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido un calendario "concreto y ambicioso" y un presupuesto que se ajuste a él para desplegar el pacto educativo.

En declaraciones posteriores a la cumbre educativa entre Govern y partidos, ha subrayado la importancia de bajar las ratios: "Te permite atender mejor la diversidad y la complejidad de las aulas, una atención más individualizada, un mejor clima, un mejor ambiente a las clases y también detectar mejor los problemas y las dificultades".

"Haremos todo lo posible para que este pacto verdaderamente sea útil y Catalunya vuelva a tener un sistema educativo del que poder sentirse orgullosa. Este, por tanto, tiene que ser un pacto para volver a los básicos. Eso quiere decir menos alumnos por aula, menos temperatura en las aulas --no se puede dar clase a 35 grados-- y menos pantallas", ha añadido.

Ha dicho que el nuevo pacto no puede ser "la coartada para salvar políticamente el gobierno de Illa" y ha insistido en que no puede quedarse en una foto vacía, por lo que ha llamado a sacar adelante acciones concretas para tener un sistema de educación pública eficaz.

Albiach ha celebrado que la consellera de Educación, Esther Niubó, haya "dejado claro" que el modelo de inmersión lingüística sea el que vaya a permanecer en el sistema educativo catalán.

También ha dicho que trabajo del nuevo grupo centrado en alcanzar el 6% del PIB debería ser compatible con el trámite en el Parlament impulsado por una ILP en la misma línea, y ha apuntado que sería "cínico" afirmar que se logrará durante la presente legislatura.