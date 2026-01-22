Albiach (Comuns) pide al Govern información clara de Rodalies y una auditoría periódica de las vías

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha calificado de error grave que el Govern anunciase que se retomaría el servicio de Rodalies este jueves cuando aún no lo tenía garantizado, y ha pedido al Ejecutivo catalán que de información "contrastada, clara y útil" a la ciudadanía y que realice una auditoría periódica del estado de las vías.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha reclamado "serenidad, rigor y responsabilidad" al Govern, y ha exigido protocolos más ágiles y planes de contingencia para momentos de crisis como el actual para poder poner en marcha servicios alternativos de movilidad.

Albiach considera que, tras los recientes accidentes mortales de Gelida (Barcelona) y Adamuz (Córdoba), se ha agravado la crisis de confianza de los ciudadanos en el sistema, por lo que considera que hace falta una auditoría periódica cada 6 meses y que se hagan públicos los resultados sobre el mantenimiento y el estado de la red viaria.

Ha instado al Govern a exigir el cumplimiento y ejecución de todas las inversiones: "Está claro que la responsabilidad de lo que está pasando ahora mismo no es del Govern de la Generalitat. Ahora, la respuesta que se le da a esta crisis, evidentemente, sí que recae en una buena parte sobre ellos", ha defendido.

Preguntada por si entiende la posición de los maquinistas, Albiach ha insistido en que hay una crisis de confianza y ha reclamado que Adif y Renfe "presenten por escrito que la red y el material rodante son seguros", que negocien con los maquinistas y que los expertos determinen si hay falta de seguridad o no.

PACTE NACIONAL

Albiach también ha propuesto impulsar un "gran Pacte Nacional per Rodalies y Regionals", con los grupos políticos, agentes sociales y económicos y plataformas de usuarios, y ha asegurado que este pacto permitirá exigir a Renfe y Adif que cumplan con sus obligaciones.

"Lo que está claro es que la Generalitat no puede ser únicamente un árbitro entre las tensiones de Adif y Renfe, que es lo que demasiado a menudo pasa", ha subrayado la dirigente de los Comuns.

Preguntada por si exigirán asumir responsabilidades políticas, Albiach ha respondido que esperarán a las explicaciones de las conselleras de Interior, Núria Parlon, y de Territorio, Sílvia Paneque, para no "caer en la precipitación".

También ha defendido el derecho de los trabajadores a pedir un permiso retribuido de hasta 4 días si justifican que no han podido llegar a su puesto de trabajo por la falta de servicio en Rodalies: "Ningún trabajador debe sufrir las consecuencias de un colapso que no ha provocado".