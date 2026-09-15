Albiach (Comuns) pide a Illa acelerar a dos años el plan de climatización de escuelas

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que acelere a dos años el plan de climatización de las escuelas públicas, algo que asegura que se puede llevar a cabo, y no tener que esperar a 2030 para que sea una realidad.

"Alguien que empieza ahora secundaria puede pasar 4 cursos sin climatización en las aulas. Por eso le pedimos a Illa que acelere y que lo que ha anunciado que hará en 4 años lo haga en dos. Sabemos que se puede hacer. Es fácil, pero al final hacer política también es priorizar", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Albiach, es buena noticia que el presidente catalán escuchara a la comunidad educativa pero lamenta que haya reaccionado cuando ha tenido "el agua al cuello", y también le ha reclamado que permita la tramitación de la iniciativa promovida por CC.OO. para que la inversión en educación llegue al 6%.

"Illa haría bien de mirar más al presente y no tanto al 2030. Para la gente el futuro no es un eslogan si no si llegarán puntuales al trabajo, si podrán pagar un alquiler o si sus hijos podrán ir a una escuela de calidad", ha subrayado.

Por ello, ha acusado a Illa de confundir el tono de optimismo y esperanza que querían lanzar con "un exceso de triunfalismo, falta de autocrítica y, hasta en cierto momento, falta de empatía".

AEROPUERTO DE BARCELONA

También ha lamentado que el presidente de la Generalitat insistiera con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat porque, a su juicio, es incompatible con los objetivos climáticos fijados: "La ampliación no se hará y lo frenaremos en Europa".

Con la previsión de que el Consejo de Ministros apruebe este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria III (Dora), Albiach ha dejado claro que sale adelante "sólo con el apoyo de la parte socialista del Gobierno".

"Es curioso cómo empiezan a poner dinero encima de la mesa cuando todavía están pendientes los informes y las evaluaciones medioambientales. Y las fases de las obras tampoco están concretadas", ha concretado la líder parlamentaria de los Comuns, que ha recordado la manifestación convocada este domingo en contra de la ampliación.