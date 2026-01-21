Albiach (Comuns) pide que la "única prioridad" de inversión sea Rodalies tras el accidente en la R4

Archivo - La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido que la "primera y única prioridad en infraestructuras" en Catalunya sea el tren, el servicio de Rodalies y el servicio de regionales.

Así se ha manifestado en un mensaje en 'X' este miércoles, tras el accidente mortal en la R4 en Gelida (Barcelona): "Después de años de desinversión, la primera y única prioridad en infraestructuras en el país, debe ser el tren, Rodalies y regionales".

Ha añadido que la seguridad de trabajadores y usuarios debe ser "lo primero", y que para ello es clave el mantenimiento de la infraestructura, mientras que en otro mensaje ha trasladado el pésame a los allegados del maquinista fallecido, ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha mostrado su apoyo a los equipos de emergencia.