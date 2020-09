Albiach (comuns) rechaza la reunión de Cs y pide reaccionar con "unidad" si inhabilitan a Torra

Le pide a Torrent que "active el reloj" y que proponga candidatos a la Presidencia de la Generalitat

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha rechazado la propuesta del líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, de celebrar una reunión junto al PSC y el PP si se ratifica la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha instado al conjunto de las fuerzas políticas del Parlament a reaccionar "con unidad".

En rueda de prensa este martes, ha asegurado que su formación no participará en las estrategias de Carrizosa para buscar el foco mediático ni reproducirá "una política de bloques que Cs sólo la busca para no caer en la irrelevancia".

Además de insistir en que por parte de los comuns no habrá una reunión 'a cuatro', ha dicho que la propuesta de Cs "no acaba de estar clara" ya que, según Albiach, Carrizosa no descarta invitar a la reunión a JxCat, ERC o la CUP.

Según ella, Carrizosa está "disfrazando de responsabilidad lo que en realidad es oportunismo", ya que el líder del grupo naranja en Catalunya sabe que no tendría los votos suficientes para ser investido presidente de la Generalitat.

Ha insistido en que no es necesario celebrar un pleno de investidura en la Cámara catalana para elegir un nuevo jefe del Ejecutivo catalán y ha instado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a "activar el reloj" de una nueva investidura y a proponer candidatos a la Presidencia de la Generalitat.

SALUD Y VIVIENDA

Sobre la huelga de los MIR prevista hasta el miércoles, ha asegurado que la conselleria de Salud está confundiendo "formación con explotación" y ha advertido de que podría provocar una eventual fuga de cerebros hacia el extranjero por parte de los futuros médicos, por lo que ha pedido reforzar a la salud pública con más recursos y blindar a los servicios públicos.

Por otro lado, ha celebrado que este martes entre en vigor la ley de regulación del alquiler aprobada a principios de mes en el Parlament, y le ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que la extienda a los municipios del Estado que así lo requieran: "Hoy estamos más cerca de que la vivienda sea un derecho y no una mercancía con la que especular".