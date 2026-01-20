Albiach lamenta la muerte del maquinista del tren de la R4 descarrilado en Gelida (Barcelona)

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentado la muerte del maquinista del tren de la línea R4 de Rodalies descarrilado en Gelida (Barcelona) este martes tras la caída de un muro de contención.

"Mi pésame a la familia de la víctima mortal del accidente de la R4 y mucha fuerza a las personas heridas, que esperamos que se recuperen muy pronto", ha manifestado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Albiach ha instado a que "se deje trabajar" a los equipos de emergencia, a quienes ha calificado de grandes profesionales.