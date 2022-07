Albiach pide a Junts que "no intente boicotear" una mesa de diálogo que espera que dé frutos

Insiste en que Borràs debe dar "un paso al lado" en el Parlament y proteger la institución

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado este lunes a Junts que "no intente boicotear" la mesa de diálogo Generalitat-Gobierno y espera que empiece a dar frutos en la reunión prevista durante la última semana de julio.

"Escuchar a Junts intentado boicotear la mesa de diálogo no es nada nuevo bajo el sol. Ya entendemos que no quieran participar en la mesa y lo respetamos, pero pedimos que no intenten boicotearla", ha pedido en declaraciones a los medios tras el congreso de Junts, que dio por acabada la mesa de diálogo.

Tras ello, ha emplazado a los socialistas y a ERC a aprovechar la reunión de la mesa a finales de este mes para avanzar "en la desjudicialización del conflicto".

Así, ha interpelado a los republicanos a hacerse suya la reforma del delito de sedición para avanzar en este objetivo, tras asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha asumido.

Sobre que Junts blinde a la presidenta de la formación y del Parlament, Laura Borràs, Albiach ha defendido que la Cámara es de todos los catalanes, "no de una persona ni de un partido", y por ello cree que debería ser la primera interesada en proteger la institución.

"Pueden hacer el discurso que quieran, pero nosotros, como diputados, tenemos que velar por la institución, que es de todos. Por ello, la presidenta debería dar un paso al lado" y cumplir con el reglamento del Parlament, ha defendido.

Al preguntársele si Junts debería salir del Govern, ve legítimo que la formación debata sobre esta cuestión, pero ha añadido que le preocupa que "esto acabe desestabilizando" el Ejecutivo catalán en un momento en que, a su juicio, los catalanes necesitan seguridad y certezas.

"ERC debería saber que ciertos pactos con Junts no son un buen negocio. No para ellos, sobre todo para los catalanes", ha sostenido la líder de los comuns en el Parlament.

"CRISIS DE LA INFLACIÓN"

También ha reclamado al Govern que tire adelante medidas "valientes para afrontar la crisis de la inflación" que sufren las familias, y medie entre sindicatos y patronales en favor de una revalorización de los salarios.

Además, ha advertido de que "no hay reindustrialización ni transición energética posible sin renovables" y ha pedido desbloquear el pacto nacional por la industria.