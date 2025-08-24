Albiol atribuye el cierre de playas en Badalona (Barcelona) a un alcantarillado que "no dio abasto"

Archivo - El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, interviene durante una conferencia del Partido Popular Europeo, en el Hotel Grand Marina, a 27 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha atribuido el cierre de playas en Badalona (Barcelona), con bandera roja desde el viernes, a que el alcantarillado "no dio abasto" tras las lluvias y arrojó directamente al mar lo que no podía absorber.

En este sentido, Albiol ha criticado este domingo, en un mensaje de X recogido por Europa Press, que la prohibición del baño durante 48 horas por mala calidad del agua en las playas de Badalona es debido a la falta de depósitos de aguas pluviales en el municipio, que cuenta con un depósito construido en 2012, durante su primera alcaldía.

"En 11 años no se ha construido ningún otro depósito y, lo que es más grave, ni siquiera se encargaron los proyectos. Nadie se preocupó de ese tema", ha añadido Albiol, con referencia al periodo entre 2012 y 2023.

Además, ha afirmado que cuando volvió a la alcaldía, en 2023, encargó la redacción de tres depósitos nuevos, cada uno con un coste de 22 millones de euros: "La idea es que las obras empiecen en este mandato".

Cuando estén listos, ha dicho, "el problema del agua sucia que va al mar quedará resuelto".