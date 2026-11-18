El candidato del PP al Congreso por Barcelona durante una conferencia - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha pedido unir el voto a favor del PP porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está consiguiendo aglutinar el voto de la extrema izquierda en su candidatura".

En su conferencia este miércoles en el foro Barcelona Tribuna organizado por Amics del País, le ha presentado el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, y le han acompañado el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, y el candidato al Senado por Barcelona, Josep Tutusaus, entre otros dirigentes.

Albiol ha afirmado que, además de aglutinar el voto a su favor, el otro objetivo de Sánchez es que el voto del centroderecha se divida, y ha alertado de que, si lo consigue, significará "que el PP no pueda seguir creciendo, se estanque y hasta que pueda retroceder".

También ha augurado que, si Sánchez consigue mantener el nivel de apoyo electoral, "a partir del minuto uno comenzará a incendiar las calles" y que, si no lo consigue, surgirá una crítica en el seno del PSOE para sustituirlo al frente del partido.

Preguntado por si echa de menos una formación como CiU para poder pactar en vez de hacerlo con Vox, ha respondido: "No, porque aspiro a que el PP aglutine gran parte de personas que votaban a CiU. Junts no es CiU".

DIVISIÓN SOCIAL

El también alcalde de Badalona (Barcelona) ve necesario un cambio porque "nadie ha dividido tanto a la sociedad española como lo ha hecho este gobierno; ni el PSOE cuando ha gobernado ni el PP", y ha acusado al Ejecutivo de intentar dividir a trabajadores y empresarios y a inquilinos y propietarios.

"Una de las primeras misiones es intentar recoser esta fractura social que está provocando Sánchez entre los buenos y los malos", y ha afirmado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, dará respuesta a grandes problemas que sufren los catalanes.

"SOY MUY DURO CONTRA LA INMIGRACIÓN IRREGULAR"

Sobre inmigración, ha insistido en que ve con buenos ojos la propuesta de los cinco países de la Unión Europea de instalar en Ruanda un centro de deportación, y ha defendido que el próximo Gobierno debe "ver cómo funciona y, si funciona", dar también su apoyo.

"Soy muy duro en contra de la inmigración irregular y, especialmente, conflictiva", ha dicho, y ha rechazado que se ponga al mismo nivel la inmigración regular y la irregular.

En este sentido, ha abogado por que tengan prioridad para quedarse en España los inmigrantes procedentes de Latinoamérica "por una cuestión cultural", y ha rechazado que tengan igualdad de condiciones con los procedentes de países con diferentes idiomas y culturas.

Preguntado por el catalán, también respecto a la inmigración, ha respondido que un médico, por ejemplo, debe entender catalán, pero ha defendido dar "un plazo de un año para que entienda" la lengua en vez de rechazar que pueda ocupar el lugar de trabajo, como propone Junts.