Albiol (PP) afirma que Catalunya no tiene "capacidad de acogida indefinida" de inmigrantes

Xavier Garcia Albiol durante el acto de inicio de campaña, a 12 de noviembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

GIRONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha advertido este viernes de que Catalunya "no tiene una capacidad indefinida de acogida" de personas inmigrantes.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas en Lloret de Mar (Girona) junto a la candidata al Congreso por Girona, Diana Moya, donde ha afirmado que "Catalunya no se puede convertir en el patio trasero de la inmigración irregular de Pedro Sánchez".

Así se ha expresado ante un hotel al que supuestamente se habrían trasladado personas inmigrantes procedentes de Canarias, y que este viernes, según ha criticado Albiol, "está precintado como si estuviera cerrado por temporada baja".

"Si este hotel ayer y antes de ayer estaba abierto y estaba cargado de personas inmigrantes en situación irregular, ¿por qué en el momento en que yo lo denuncio y digo que vendré aquí a darle visibilidad este hotel está cerrado y tapiado?", ha cuestionado Albiol.

En este sentido, ha exigido que Sánchez explique "de manera inmediata cuántos inmigrantes en situación irregular han entrado" a España y en qué ciudades se encuentran, así como qué piensa hacer el Gobierno con ellos.

"Si todo es tan normal, que no tapien los hoteles y que contesten a las tres preguntas que les estoy haciendo", ha zanjado el candidato, que también ha acusado a Sánchez de incumplir el pacto de inmigración europeo.

DIANA MOYA

Por su parte, la candidata por Girona ha asegurado que "lamentablemente hay mafias que se están aprovechando de la miseria de las personas con la connivencia y la cooperación necesaria del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Pedro Sánchez ha decidido pasar olímpicamente del control de nuestras fronteras. Lo hemos visto en Ceuta y lo hemos visto en Canarias", ha sostenido.

Y ha advertido de que "la Costa Brava no se puede convertir en su albergue de manera caprichosa, sin tener en cuenta la opinión de los vecinos ni tener en cuenta la opinión de los comerciantes de Lloret de Mar ni de cualquier municipio donde él decida instaurar a sus inmigrantes".