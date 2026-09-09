El alcalde de Lisboa asistirá a un gran acto sobre metrópolis en Barcelona organizado por SBEES

El presidente de SBEES, Josep Sánchez llibre (d) y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas (i) - FOMENT

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES), Josep Sánchez Llibre, ha mantenido este miércoles un encuentro institucional con el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, quien se ha comprometido a participar en un gran acto sobre metrópolis en febrero de 2027 en Barcelona organizado por SBEES donde se invitarán a los alcaldes de Madrid, Oporto y la capital catalana.

En la reunión se han valorado "diversos aspectos que comparten Lisboa y Barcelona, así como el hecho de que las realidades metropolitanas europeas no deberían funcionar como islas económicas que simplemente compiten entre sí, informa la patronal en un comunicado.

Sánchez Llibre ha expuesto al alcalde Moedas que el reto de SBEES "es conseguir que las metrópolis sean, cada vez más, nodos de una misma gran red continental, conectada por infraestructuras ferroviarias, energéticas, digitales y logísticas competitivas y por un verdadero mercado europeo que facilite la circulación de empresas, trabajadores, capital y conocimiento".