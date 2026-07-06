El alcalde de Santmenat (Barcelona) apunta a una excavadora incendiada como origen del incendio

Uno de los tres incendios simultáneos de este lunes por la tarde en Catalunya
Uno de los tres incendios simultáneos de este lunes por la tarde en Catalunya - BOMBERS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 6 julio 2026 18:58
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BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde accidental de Sentmenat (Barcelona), Jordi Gilgado, ha señalado que el origen del incendio que afecta a esta localidad desde las 14.20 horas de este lunes ha sido provocado por una excavadora que se ha incendiado.

Lo ha explicado en declaraciones a 'Rac 1' recogidas por Europa Press, en la que ha afirmado que se desconocen las causas por las cuales la máquina se ha incendiado y las llamas se han propagado rápidamente por una zona de campos de difícil acceso.

En el incendio trabajan 68 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y se ha ordenado el confinamiento de 7 urbanizaciones y núcleos de población: El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals y Norte de Castellar del Vallès.

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