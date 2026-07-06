El alcalde de Santmenat (Barcelona) apunta a una excavadora incendiada como origen del incendio

Uno de los tres incendios simultáneos de este lunes por la tarde en Catalunya - BOMBERS

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde accidental de Sentmenat (Barcelona), Jordi Gilgado, ha señalado que el origen del incendio que afecta a esta localidad desde las 14.20 horas de este lunes ha sido provocado por una excavadora que se ha incendiado.

Lo ha explicado en declaraciones a 'Rac 1' recogidas por Europa Press, en la que ha afirmado que se desconocen las causas por las cuales la máquina se ha incendiado y las llamas se han propagado rápidamente por una zona de campos de difícil acceso.

En el incendio trabajan 68 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y se ha ordenado el confinamiento de 7 urbanizaciones y núcleos de población: El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals y Norte de Castellar del Vallès.