El alcalde de Terrassa (Barcelona) pide "medidas más contundentes" al Gobierno

TERRASSA (BARCELONA), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole "medidas más contundentes" para evitar la propagación del coronavirus.

En la misiva, que ha compartido a través de su cuenta personal de Twitter, recogida por Europa Press, ha reclamado el confinamiento "cuanto antes" de los trabajadores no imprescindibles que comportan concentraciones de personas y aumenta la posibilidad de contagios, después de constatar que en la ciudad, como en otros municipios, hay una elevada actividad de diversos sectores económicos.

Tal y como ha remarcado, "las actuales medidas no ofrecerán los resultados esperados" y ha exigido que se limiten aquellas tareas que no sean consideradas básicas y que no se puedan desempeñar por vía telemática.