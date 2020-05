Alcaldes del PSC piden que el Govern les convoque sobre la reapertura de escuelas

Quieren una "gobernanza corresponsable" que se consensúe con municipios y comunidad educativa

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes del PSC piden al Govern que les convoque para abordar sus planes para la reapertura de centros educativos: "No es de recibo que los alcaldes estemos en una situación de falta de información flagrante", ha aseverado la primera edil de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, en una rueda de prensa telemática.

Ha pedido que "convoque una mesa de coordinación" con al menos municipios del área metropolitana o de más de 50.000 habitantes, porque es donde más se expresa la brecha digital y la vulnerabilidad social, ha dicho con la diputada en el Parlament Esther Niubó y las alcaldesas de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y Sant Boi, Lluïsa Moret, del entorno metropolitano.

Marín ha asegurado que los ayuntamientos están dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario: "Estamos dispuestos a hablar. No a que nos manden, sino a hablar, consensuar y hacer políticas", ha dicho la también presidenta de la Diputación de Barcelona.

Considera que los efectos que ha generado la crisis del coronavirus en la educación representan una de las consecuencias más negativas de la pandemia: "Se debe corregir de forma decidida e inmediata esta brecha educativa", y ha recordado que han impulsado desde la Diputación un plan económico para apoyar a ayuntamientos y a ciudadanos.

Moret ha advertido de que no se puede plantear un plan de choque que no incluya el ámbito educativo en un papel central, y ha pedido abordar el "periodo de transición" entre el fin de este curso, un verano que debe ser educativo y el inicio del próximo curso, ante lo que todavía hay muchas incógnitas, según ella.

"Tenemos que trabajar juntos para que cada vez haya menos incógnitas y menos incertidumbres", ha resaltado la alcaldesa, que ha avisado de que el sistema educativo necesitará más recursos que nunca y un trabajo conjunto.

MANIFIESTO

Niubó ha acusado al Govern de no tener un criterio claro y de no haber consensuado medidas con los municipios ni con el sector, y ha dicho que no quieren ni imposiciones ni improvisaciones: "Queremos una gobernanza corresponsable que se consensúe con la comunidad educativa".

La diputada socialista ha explicado que el PSC ha promovido un manifiesto para garantizar el derecho a la educación "con voluntad constructiva", en el que advierte de que la crisis sanitaria agravará las desigualdades existentes de forma exponencial.

El manifiesto defiende que las desigualdades educativas se deben atender más que nunca, facilitando todos los recursos necesarios, y "ejercer un modelo de gobernanza en el que la corresponsabilidad con los ayuntamientos y entes locales sea efectiva y real".

Los socialistas proponen medidas concretas en su manifiesto, como garantizar la limpieza y desinfección de los centros educativos de cara a su reapertura y asegurar la dotación necesaria de material higiénico, tests y elementos para la toma de la temperatura.