Alcanzado un preacuerdo para un nuevo convenio del sector hostelería en Catalunya

Archivo - Un camarero sostiene una bandeja en la plaza Real de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya y la patronal de la hostelería han alcanzado un preacuerdo para firmar el nuevo convenio del sector en Catalunya, informa el sindicato en un comunicado este miércoles.

El pacto permite la posibilidad de acumular el día de descanso semanal en periodos de hasta 4 meses para el personal fijo-discontinuo, así como una indemnización de 14 días por año trabajado cuando finalicen los contratos.

También incorpora nuevos permisos retribuidos por causas de fuerza mayor; que si el descanso semanal coincide con un festivo no recuperable, el descanso se debe hacer otro día, y se reduce la jornada laboral en 8 horas anuales a partir de 2026, por lo que las vacaciones se incrementan hasta 31 días al año.

Se contempla un incremento salarial del 13% hasta 2028, con un 4% más en 2025, 2026 y 2027 y un 3% en 2028.

Además, se incorpora el compromiso de analizar la situación del sector durante la vigencia del convenio para explorar posibles acuerdos futuros.