Alejandro Blanco (COE): "Aragón y Catalunya han manifestado su intención de ir por separado"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, confirmó este martes que tanto Catalunya y Aragón "han manifestado su intención de ir por separado" en una candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, pero dejó claro que su deseo es seguir insistiendo en vayan de la mano.

"Aquí estamos en un momento en el que los dos gobiernos no se ponen de acuerdo y han manifestado su intención de ir por separado. Después de todo lo que he escuchado y a las personas que he escuchado con las responsabilidades que tienen, veo que hay entidades y responsables políticos de regiones y ayuntamientos que están muy interesados en que eso no suceda, en que eso no se abandone", declaró Blanco a los medios tras celebración de la Asamblea General Ordinaria del COE.

El dirigente explicó que "lo que no va a hacer el COE es intentar presentar algo con el rechazo de la mayoría de la gente porque eso no tendría sentido". "Nosotros tenemos que pensar que cada cosa que hagamos aquí al medio segundo se conoce en el COI y para tener los Juegos tienes que tener dos cosas, una candidatura creíble y ser tú creíble. Yo intento que el COE, que hasta ahora lo es, siga siendo creíble, y pese a las dificultades podamos presentar un proyecto", aseguró.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)