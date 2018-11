Alejandro Fernández dice que hubiera aplicado el 155 y destituido a Torra "en el minuto uno"

Publicado 04/11/2018 10:09:51 CET

Critica que Torra llama a desobedecer "cuando ya debe de tener el viaje a Suiza preparado"

El diputado del PP en el Parlament y candidato a liderar el partido en Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que si él fuera el presidente del Gobierno "habría destituido en el minuto uno" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que ha acusado de llamar a la desobediencia.

"Catalunya tiene a un presidente que se declara en desobediencia y que, además, hace un llamamiento a la violencia en la calle", algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debería aceptar, ha señalado en una entrevista de Europa Press.

Se ha mostrado partidario de una nueva activación del artículo 155 de la Constitución "que garantizase que, al acabar su aplicación, se vuelve a un escenario de respeto a las normas democráticas y a la convivencia", algo que cree que no ocurrió la última vez.

"Para mí es evidente que la convocatoria de elecciones no conllevó la normalidad y el respeto a las normas. Por tanto, si se volviera a aplicar se tendría que aplicar con el tiempo y la intensidad necesarias para garantizar el respeto a la democracia", ha planteado.

Ha reprochado a Torra que busque un gran acto de desobediencia colectiva poniendo como referencia el referéndum del 1 de octubre de 2017 "llamando a la gente a la insurrección y al enfrentamiento en la calle con otros catalanes y las fuerzas de seguridad cuando probablemente ya debe tener el viaje a Suiza preparado si las cosas se complican".

Y ha aseverado que el antecesor de Torra, Carles Puigdemont, "llamó a la insurrección y al enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las primeras de cambio se fue y huyó de la justicia".

PEDRO SÁNCHEZ

El dirigente popular ve en agonía la actual legislatura catalana, pero también la estatal por la situación de minoría del Gobierno del PSOE y "el perfil y situación personal de los ministros, que están desautorizados".

En ese contexto, no descarta "ningún tipo de humillación a la que Sánchez se pueda someter para ganar 24 horas", tampoco que el Gobierno intente presionar a la Fiscalía General del Estado para que rebaje la acusación que pide para los líderes soberanistas investigados.

También ha afeado a Sánchez que no rompa con los independentistas después de haber llevado al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament que reprobaba al Rey y pedía eliminar la monarquía: "Es incompatible que el que has impugnado sea tu socio. Esto no lo entiende nadie".

"Creo que con 84 diputados, lo que tendría que hacer es convocar elecciones y además, como el CIS dice que arrasarán, no sé a qué esperan", ha ironizado.

CONSELL PER LA REPÚBLICA

El popular también ha valorado la puesta en marcha el martes del Consell per la República, capitaneado por Puigdemont y el exconseller Toni Comín, consejo del que opina que "no tiene ningún sentido y ellos saben perfectamente que no tiene ni sentido ni carácter vinculante".

"Lo único que hará es seguir manipulando conciencias y que un seguido de personas vivan del erario público durante unos meses más", ha criticado.