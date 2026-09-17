Alejandro Fernández (PP) acusa a la izquierda de haber "menospreciado e infravalorado" a los jóvenes

Archivo - El presidente de PP de Catalunya, Alejandro Fernández, interviene durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado este jueves a la izquierda de haber "menospreciado e infravalorado" a los jóvenes, a quienes ha instado a ser libres y valientes.

"La izquierda y el separatismo os había intentado convencer de que para ser rebeldes había que ser como ellos, y luego han demostrado que ellos son los que viven del Estado", ha dicho en un acto de Nuevas Generaciones en Sant Cugat (Barcelona) junto al presidente de NNGG, Ignacio Dancausa, y la presidenta de NNGG de Catalunya, Jimena Vallejos.

Fernández ha afirmado que la izquierda estaba convencida de que podía "comprar barato" a los jóvenes con cuestiones como el bono joven o pasando de curso, ha dicho, con la mitad de las asignaturas suspendida.

"La izquierda os ha llegado a decir que para ser jóvenes enrollados había que ser unos perroflautas guarros, pues no", y ha apelado a la libertad individual de los jóvenes para tomar sus propias decisiones.

Finalmente, ha citado a Juan Pablo II para pedir a los jóvenes que no tengan miedo y ha concluido: "El futuro de España, que está en entredicho, está en vuestras manos. Va a ser vuestra generación la que recupere el orgullo de ser español".

Por su parte, Ignacio Dancausa ha asegurado que los jóvenes del PP son una "mayoría silenciosa que cada vez es menos silenciosa" y ha pedido a las generaciones más jóvenes que den un paso al frente con la vista puesta en 2027 por las elecciones.