Alejandro Fernández (PP): Conde-Pumpido "trabaja para Sánchez" y no por la constitucionalidad de las normas

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado este jueves que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, "trabaja para" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no para velar por la constitucionalidad de las normas.

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press después que el TC haya avalado la ley de amnistía, con los 6 votos a favor de la mayoría progresista y los 4 en contra de la minoría conservadora.

"A diferencia de otros, nosotros no quemamos contenedores cuando una sentencia no nos gusta, pero tenemos todo el derecho del mundo a decir que Conde-Pumpido trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas", ha expresado el líder popular.