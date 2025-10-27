Alejandro Fernández (PP) critica la "ruptura sin romper" de Junts, que ve como una tomadura de pelo

Archivo - El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, durante la presentación de su libro ‘A calzón quitao’, en el Círculo de Bellas Artes, a 7 de abril de 2025, en Madrid (España). El libro presenta un análisis de la política catalana - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticado este lunes la "ruptura sin romper" de Junts con el PSOE, que ve como una tomadura de pelo.

En un mensaje de X recogido por Europa Press, Fernández ha asegurado que este movimiento, en sus palabras, estaba cantado: "Ruptura' sin romper. 'Consulta' a los afiliados".

"Y que el hámster siga rodando... Así llevan 10 años tomándole el pelo al personal", ha añadido.