Alejandro Fernández (PP) lamenta que se tengan que enviar Mossos a escuelas a restaurar el "orden"

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha lamentado este jueves que se tengan que enviar a los Mossos d'Esquadra a escuelas a restaurar el "orden", tras considerar que se ha pretendido convertir los centros en balnearios 'progres'.

"Querían convertir las escuelas en balnearios progres, porque darle autoridad al profesor era franquista y lo importante era dejar que los niños fueran felices. Ahora tienen que enviar a los Mossos a poner orden", ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Fernández hace referencia al plan piloto para introducir la figura de agentes de los Mossos d'Esquadra en centros educativos, del cual algunos centros que en un principio se acogieron a la medida se han dado de baja.