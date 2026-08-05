Alejandro Fernández (PP) sobre la propuesta de Junqueras para Educación: "Qué morro llegan a tener"

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha respondido este miércoles a la propuesta del líder de ERC, Oriol Junqueras, de crear un grupo de expertos en Educación y otras áreas aunque cambien los Governs: "Qué morro llegan a tener".

"Grup d'experts, Pacte, Pacte per la Taula, Taula pel Pacte, Consorci... Ya ni disimulan", ha ironizado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press respecto al concepto de grupo de expertos que ha propuesto Junqueras.

Junqueras ha explicado en una entrevista de Europa Press su apuesta para los partidos pacten un equipo de expertos de prestigio en el Departamento de Educación, en infraestructuras y otras áreas, garantizar partidas que necesiten, apoyarlos "8 ó 12 años" al margen de quien gobierne, y ve imprescindible dar voz a agentes sociales y económicos.