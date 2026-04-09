Alerta del plan Transcat por vertido corrosivo en la C-32 en Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Imagen de la C-32 donde ha volcado un camión - TRÀNSIT

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Generalitat ha activado este jueves por la tarde en fase de alerta el plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya (Transcat) por el vertido por un accidente de un camión en la C-32 en Sant Pere de Ribes (Barcelona), que ha obligado a cortar la vía en los dos sentidos.

El vehículo transportaba líquido corrosivo básico orgánico en depósitos de 1.000 litros y, al vertirse 7.000 litros del producto en la calzada y el entorno natural, se ha activado la alerta, según ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han activado 8 dotaciones, entre las cuales había efectivos del Grup de Riscos Tecnològics y un furgón de riesgo químico, y sobre las 15 horas han contenido las pérdidas del camión.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha añadido que la C-32 sigue cortada en ambos sentidos y que están desviando el tráfico por las salidas norte y sur del enlace 26 (Sitges Oest).

Finalmente, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado al conductor del camión al Hospital Residència Sant Camil en estado menos grave, mientras que el la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ya ha sido informada de los hechos para hacer un seguimiento, evaluación y control del vertido.