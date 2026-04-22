Ali Smith llama a "proteger" las bibliotecas y espera que Sant Jordi se replique en más ciudades

La escritora Ali Smith durante una rueda de prensa, a 22 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La escritora será mañana jueves 23 de abril, la pregonera de la fiesta de Sant Jordi en Barcelona. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora escocesa Ali Smith ha hecho un llamamiento a defender y "proteger" las bibliotecas, a las que define como espacios de conocimiento y aprendizaje, y afirma que le gustaría que una celebración como Sant Jordi se replicara en más ciudades.

Será la encargada de hacer este miércoles el pregón de la lectura de Sant Jordi de este año y, en una rueda de prensa en la Biblioteca Sarrià J. V. Foix de Barcelona, donde ha defendido el papel de las bibliotecas y también el poder del texto y la palabra: "El lenguaje es lo que nos conforma y nos define".

Ha explicado que cuando tenía 10 años se quedó fascinada con una biblioteca cerca de donde vivía, viendo todas las estanterías llenas de libros: "Entendí que una biblioteca es un espacio que nunca dejaría de sorprenderme, donde siempre seguirías aprendiendo".

Para ella, las bibliotecas se tienen que proteger y señala que en el Reino Unido la situación es "desesperante" porque no hay financiación, y considera que es necesario que sean espacios que permanezcan abiertos.

"Los ataques que han sufrido muchas, la censura y el control. Tiene que haber respeto a espacios que tendrían que ser absolutamente abiertos, espacios de conocimiento, y nunca tendrían que estar en peligro. Por tanto, la importancia de su futuro", añade.

BIBLIOTECAS COMO "CEREBRO DEL MUNDO"

Por otro lado, Smith considera que Internet se esta convirtiendo en un espacio de "desinformación, donde el conocimiento de repente desaparece, y la información valiosa de hace un año ahora no se encuentra".

En contraposición, defiende las bibliotecas: "Espacios que contienen libros, información, el conocimiento acumulado durante siglos y el más reciente, son ellas el verdadero cerebro del mundo. Por eso las tenemos que proteger, mantenerlas cerca de nosotros, porque son importantes como parte de nuestra humanidad".

Sobre el uso de las pantallas, ha insistido en que, aunque se presenten como algo que contiene todo lo que es importante para una persona, son "planas", a diferencia de las bibliotecas, que, como ella dice, presentan todas las caras.

"Necesitamos la dimensionalidad, nosotros no somos algo plano, no somos simplemente una superficie, necesitamos todas las dimensiones del pasado para entender las dimensiones del futuro", ha insistido la autora.

"CUANDO ABRES UN LIBRO DEJAS DE ESTAR AISLADO"

La escritora considera que, ante una sociedad cada vez más individualista, la literatura puede ser el contrapunto: "Cuando abres un libro, ya solo desde el momento de abrirlo, dejas de estar aislado. Un libro es algo comunitario aunque lo leas solo".

Sobre la celebración de Sant Jordi, ha dicho que le hace mucha ilusión estar en Barcelona por este día y que "nunca" ha visto una ciudad que celebre los libros como la capital catalana.

"Ojalá fuera contagioso para todos, y todas las ciudades hicieran lo mismo, con gente que compra y regala libros, y que entiende que el libro es un vínculo capital con la vida orgánica, con las flores, que crecen y pasan de una persona a otra. La suerte es mía de poder estar aquí", ha terminado.

BIBLIOTECAS DE BARCELONA

Por otro lado, el gerente del consorcio de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha recordado que los bibliotecarios barceloneses están en "plena negociación", con varias reuniones desde hace meses, para ver si se adhieren al convenio municipal, tras ser preguntado por esta cuestión al final de la rueda de prensa.

Él asegura que este convenio establece una reducción de 35 horas de trabajo, así como una serie de mejoras para los trabajadores, y ha reiterado: "Creo que el diálogo constructivo es la mejor manera de llegar a acuerdos".