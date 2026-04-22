Ali Smith reivindica la lectura: "Cuando abrimos un libro, nos abrimos a nosotros mismos"

La escritora Ali Smith durante una rueda de prensa, a 22 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La escritora será mañana jueves 23 de abril, la pregonera de la fiesta de Sant Jordi en Barcelona. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora escocesa Ali Smith ha reivindicado la lectura en el pregón de Sant Jordi organizado por Biblioteques de Barcelona en el Ayuntamiento de la capital catalana: "Cuando abrimos un libro, nos abrimos a nosotros mismos", ha afirmado.

Smith ha apuntado que lo que pasa cuando alguien abre un libro es "lo contrario al aislamiento" porque al comenzar a leer se establece un diálogo con la voz, el lenguaje, el pensamiento, la verdad, la ficción y las posibilidades del mundo.

Ha asegurado que el lenguaje es una de las mejores formas que tiene la especie humana para representar una multiplicidad de naturalezas, a la vez que históricamente ha sido "una de las formas más poderosas" de control emocional y psicológico.

"Leer es una muy poderosa herramienta en un mundo en que los poderes preferirían que no pensáramos, no leyésemos, no analizáramos y no supiésemos nada del pasado y de su conexión con el futuro", ha sentenciado la escritora.

REIVINDICA LAS BIBLIOTECAS

Smith ha reivindicado también las bibliotecas públicas: "Los ataques a las bibliotecas son siempre la revelación de que la tiranía está trabajando, de que alguien en algún lugar quiere controlar el relato".

"Los libros son tan poderosos que enfurecen a los tiranos. Los tiranos y los demagogos odian todas las artes, porque las artes son más poderosas de lo que ellos serán jamás", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que las bibliotecas públicas son la fuente de la "imaginación común, la historia común, el pensamiento común, el conocimiento, el entendimiento, la inventiva común, el misterio común, la posibilidad común, la filosofía común".

"Yo digo: si nos sentimos impotentes, en un mundo donde a algunos de los líderes geopolíticos nada les gustaría más que el que nos sintiéramos impotentes, abramos un libro", ha subrayado.

DIÁLOGO CON SU TRADUCTORA

Smith ha mantenido un diálogo con su traductora al catalán, Dolors Udina, en el que ha asegurado que su trabajo es "excavar el libro" para que funcione de la mejor forma posible, y lo ha comparado al trabajo de un escultor, que talla su pieza en un bloque de piedra.

"Escribir una novela es como montar un caballo que es mucho más fuerte que tu", ha reflexionado Smith, apuntando que, entonces, el autor debe convencer y establecer un diálogo con el animal para cabalgar juntos.

Preguntada por sus futuros proyectos, ha explicado que está trabajando con el Museo de Edvard Munch de Oslo (Noruega) en un "catálogo de ficción" de cara 2027.

XAVIER MARCÉ

El concejal de Cultura e Industrias Creativas de Barcelona, Xavier Marcé, ha asegurado que la identidad de Barcelona "crece y se transforma desde los libros", y ha celebrado los 25 años del consorcio de Biblioteques de Barcelona.

En un mundo "dominado por la IA", en el que entiende que están en juego la inteligencia humana y los derechos de autor, ha reivindicado la creatividad humana y los autores.

PROTESTAS

En el marco de la huelga de bibliotecarios de Biblioteques de Barcelona, unas 5 personas han levantado carteles durante el acto, en los que se ha podido leer 'Biblioteques lliures de violències' y 'L'Ajuntament maltracta i precaritza als treballadors'.

Citando a Smith, otro de los carteles apuntaba 'Las bibliotecas son esenciales para una democracia informada y participativa, por tanto, hay una guerra ideológica contra ellas mediante recortes y cierres'.

Al mismo tiempo que transcurría el pregón, alrededor de 50 bibliotecarios se han concentrado frente al Ayuntamiento para protestar por sus condiciones laborales, pidiendo la dimisión del gerente del consorcio de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, y del concejal Xavier Marcé.

Al salir, Smith se ha acercado a hablar y a escuchar los reivindicaciones de las personas que protestaban.