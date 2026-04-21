La alianza de Cosco y PTP opta a operar el muelle de Andalusia del Port de Tarragona

Imagen aérea del muelle de Andalusia del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 21 (EUROPA PRESS)

Una 'joint venture' entre Cosco y PTP es la única licitadora que se ha presentado a la concesión para operar el muelle de Andalusia del Port de Tarragona, a la espera de conocer los proyectos técnico y económico, informa el enclave en un comunicado este martes.

Este lunes se abrieron los sobres número uno del concurso público para escoger el nuevo operador del espacio, y está previsto que en las próximas semanas se abran los sobres dos y tres, que incluyen el proyecto técnico y la propuesta económica.

El Port estima que el proceso licitador dure entre uno y dos meses hasta la resolución final y que permitirá conocer el alcance del proyecto presentado.

La infraestructura ha explicado que esta terminal polivalente "es la primera de las palancas que ha accionado" para impulsar la transformación de su modelo logístico, con una mayor apuesta por la diversificación de mercancías y tráficos de alto valor añadido.

El proyecto incluye la construcción y explotación de una terminal de mercancías polivalentes en el muelle de Andalusia, con una superficie mínima de 226.109 metros cuadrados terrestres, ampliable hasta los 452.218 metros cuadrados, una duración de entre 20 y 50 años, y una inversión privada mínima de 20 millones de euros.