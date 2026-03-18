Alicia Kopf explora la intimidad y el amor en la era de la IA en la novela 'Memòria d'Eco'

La artista y escritora Alicia Kopf, que publica la novela 'Memòria d'Eco' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista visual y escritora Alicia Kopf regresa a la novela una década después de 'Germà de gel' con una exploración del amor, la intimidad, el deseo y las relaciones sentimentales en la era de la inteligencia artificial (IA) en 'Memòria d'Eco' (L'Altra Editorial), que se publica este miércoles.

"Es una historia de amor en clave posthumana donde la tecnología es un actor más", ha asegurado Kopf en una entrevista con Europa Press, que ha añadido que se produce en un mundo diferente al de las historias clásicas y se explora los límites entre memoria, cuerpo, conciencia y tecnología.

En 'Memòria d'Eco', la protagonista de esta historia ambientada en un futuro próximo conoce a un hombre que juega con la opacidad en una 'app' de citas e inicia un proceso de enamoramiento, pero tras un desengaño ella decidirá digitalizar su conciencia para editar sus propios recuerdos, buscar el origen de aquella atracción y transformarse.

Como contrapunto a este entorno digital, la narradora también dialoga con un gato, que se convierte en un contrapunto metafórico e irónico de la desmaterialización de la protagonista y que le sirve de guía: "Es instinto, es materialidad", ha dicho.

CIENCIA FICCIÓN

En la novela, Kopf ha hecho una incursión en la ciencia ficción, alejándose de la autoficción de 'Germà de gel', para abordar esta intimidad especulativa, y en la que ha querido unir influencias muy diferentes como pueden ser los escritores Annie Ernaux, Stanislaw Lem y Ursula K.Le Guin, filmes como 'Her' de Spike Jonze y 'Under the skin' de Jonathan Glazer o series como 'Black Mirror'.

De hecho, Alicia Kopf ha señalado que es "un argumento similar al de 'Her' pero al revés", ya que es una humana quien por una decepción amorosa se convierte en una voz digitalizada.

La autora ha subrayado que la ciencia ficción se ha convertido en "el género realista del mundo" desde la pandemia y ha remarcado que la aceleración tecnológica y digital forma parte del día a día en muchos ámbitos.

Ha admitido que no era lectora habitual de ciencia ficción, pero que con esta nueva inmersión se ha podido liberar de la tiranía de la representación de la novela clásica: "Un personaje no se puede desmaterializar, eso me lo da la ciencia ficción especulativa".

La escritora ha explicado que la cubierta del libro está generada por una herramienta de IA generativa de imágenes, con la que experimentó de manera crítica y a la que proporcionó instrucciones con lenguaje poético y no representacional: "He hecho que trabaje a contrapelo de ella misma, no imitando nada humano ni nada de la representación realista".

Sobre la IA, ha abogado por deshacer el binarismo entre lo humano y lo tecnológico porque desresponsabiliza, y ha dicho que cualquier herramienta puede ser una oportunidad si se hace servir con responsabilidad y se usa de forma crítica: "Mi uso no es constante, es contextualizado, citado, es una silla más dentro de un parlamento" en el proceso artístico e investigador, pero no en el de la escritura, ha dicho.

CONCLUSIÓN DEL PROCESO

'Memòria d'Eco' es la parte novelada de su proyecto de investigación 'Speculative Intimacy', que se inició con una exposición en la Galería Joan Prats y que ha ido desarrollando con tres films, la preparación de una microópera y una tesis doctoral sobre las posibles aperturas de la autoficción en un contexto posthumano.

Ha explicado que en la parte artística ensaya imaginarios e ideas en vídeos o filmes cortos, pero que para la novela necesita una historia con "tensión narrativa" que le llega a través de los elementos de imaginería creados y con el que concluye el proyecto.

La editora de L'Altra Editorial, Eugènia Broggi, ha afirmado que Kopf no ha hecho un 'Germà de gel 2', sino que ha dado "un paso adelante gigantesco" con una propuesta innovadora y completamente diferente a su debut en la novela.