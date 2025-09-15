Un alumno de la Escola d'Hostaleria d'Osona (Barcelona) queda quinto en el EuroSkills 2025

Ethan Álvarez durante el concurso. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudiante del grado superior de Dirección de cocina de la Escola d'Hostaleria d'Osona-Institut de Tona (Barcelona), Ethan Álvarez, ha obtenido la quinta posición en la modalidad de cocina en el concurso EuroSkills 2025.

La competición, celebrada entre el 9 y el 13 de septiembre en Herning (Dinamarca), ha reunido cerca de 600 jóvenes de 32 países que han participado en 38 modalidades, informa la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en un comunicado de este lunes.

Álvarez ha competido con 26 jóvenes cocineros de distintos europeos, y ha tenido que superar 7 retos culinarios, que incluían la elaboración de platos con vegetales, pasta, carnes, pescados y postres.

El joven ha obtenido 731 puntos y ha recibido la medalla de excelencia, un reconocimiento reservado a aquellos que superan los 700 puntos y que acredita el "alto nivel profesional" alcanzado.

El año anterior, Álvarez obtuvo el quinto lugar en el campeonato mundial WorldSkills.