Alumnos de la UIC Barcelona participan en un estudio sobre ChatGPT, que aprueban con dudas éticas

Alumnos de la UIC Barcelona han participado en un estudio global con 23.000 estudiantes de educación superior de 109 países distintos sobre ChatGPT, quienes aprueban la herramienta de IA aunque presentan escepticismo con sus implicaciones éticas.

El estudio, que ha estado liderado por Universidad de Ljubljana (Eslovenia) y que se ha llevado a cabo entre 2023 y 2025, ha revelado el uso "masivo" de la herramienta entre los estudiantes de las tres universidades españolas que han tomado parte en el estudio --junto a la catalana, también han participado la Universidad de A Coruña y la Universidad de Alicante--, informa UIC Barcelona en un comunicado.

En concreto, el 84% de los estudiantes de España confirmaron usar ChatGPT, "una herramienta valiosa principalmente para la generación de ideas, la síntesis de textos y la redacción académica".

El estudio señala que los alumnos valoran "especialmente" su capacidad para simplificar información compleja aunque expresan escepticismo respecto a su fiabilidad y eficacia en el aula, planteando además preocupaciones relacionadas con el plagio, el fraude académico y la privacidad.

Los participantes respondieron una encuesta valorando del 1 al 5 diferentes preguntas y, en base al análisis de los resultados, existe una relación entre la de frecuencia de uso y la satisfacción con la herramienta: los que raramente usan ChatGPT valoran su experiencia en un 3.36, los que lo usan de manera moderada, un 3.91, y los que la usan de manera extensiva, un 4.51.

VALORACIÓN DE LAS 'SOFT' Y 'HARD SKILLS'

El estudio desvela una diferenciación entre la valoración positiva de los estudiantes en aspectos relacionados con las 'hard skills' --redacción académica o la competencia de lenguas extranjeras--, y la percepción escéptica o neutra ante las 'soft skills' --redacción creativa, pensamiento crítico o toma de decisiones--, sobre las que no creen que ChatGPT sea "útil" para mejorar.

Sobre la interacción en los trabajos grupales, el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UIC Barcelona, Ruggero Colombari, considera que cada alumno hace su parte con ChatGPT, interactuando con la herramienta, pero "sin hablar con sus compañeros", y luego se añade su aportación en un documento conjunto.

A escala global, los estudiantes creen que las facultades deberían tener en cuenta las implicaciones éticas del uso del ChatGPT y apuntan a un "optimismo general ante el futuro laboral", dado que existe un mayor consenso ante la posibilidad de que herramientas como ChatGPT faciliten el trabajo en remoto y reduzcan su volumen.