Álvarez (Élite Taxi) afirma que el 9 de diciembre "Catalunya verá qué pasa si el taxi desaparece"

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha asegurado que entre las 10 y 16 horas del 9 de diciembre "Catalunya verá qué pasa si el taxi desaparece, porque no habrá casi ni uno", tras convocar un paro general del sector en todo el territorio, incluyendo aeropuertos, estaciones de tren y de autobuses, y una concentración.

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a Via Empresa recogida por Europa Press, en alusión a la movilización número 123 organizada por la asociación de taxistas, centrada en señalar a las plataformas que operan bajo el modelo VTC y de los sectores empresariales que, a su parecer, las legitiman.

"Los taxistas de Uber son los carteristas del transporte", ha esgrimido Álvarez, quien sostiene que la llegada de Uber, Cabify y Bolt rompió la convivencia entre taxis y VTC en Catalunya.

Ha recordado que en Barcelona hay unas 10.500 licencias para taxis y pide que ninguna empresa de intermediación pueda tener más de 1.500 taxis adscritos para "competir en igualdad de condiciones", y ha insistido en que el crecimiento de una empresa no puede producirse a costa de hacer competencia desleal, en sus palabras.

Sobre el partido del FC Barcelona a las 21 horas del 9 de diciembre, Álvarez ha afirmado que el servicio de taxi estará disponible, aunque permanece el malestar del sector por el reciente acuerdo entre el club azulgrana y Uber: "Habrá taxis para sacar a la gente siempre que el taxista quiera ir, porque hay mucha gente herida que no quiere llevar a nadie, y que dicen que vaya Uber".