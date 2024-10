Álvarez (UGT) abre la puerta a reunirse con Puigdemont (Junts) para la reducción de jornada

El sindicato impulsa una app para el registro horario laboral

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abierto la puerta a viajar a Waterloo (Bélgica) y reunirse con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, para negociar la reducción de la jornada laboral: "Es una de las posibilidades, sí".

En rueda de prensa este miércoles desde Barcelona, el líder sindicalista ha considerado que "el tema tiene suficiente envergadura como para que se impliquen directamente las organizaciones políticas al máximo nivel".

Álvarez ha emplazado a Junts a que "por lo menos le diga a la CEOE que si no negocia, tiene riesgos" de que la iniciativa se apruebe sin un proceso de negociación: en este caso, ha vuelto a exigir que, si no hay acuerdo, el Gobierno no establezca ningún tipo de acompañamiento a la reducción de jornada, en sus palabras.

Ha sostenido que el sindicato está trabajando la agenda para programar los encuentros con los líderes políticos, cuyas fechas aún no ha concretado.

REUNIÓN

Preguntado por la reunión de la mesa de negociación sobre la reducción de jornada de este martes, el líder sindical ha opinado que fue --textualmente-- de acuerdo con el guión previsto: "La patronal no ha entrado a negociar y el Gobierno ha hecho lo que creemos que tiene que hacer, que es decir, oiga, estas son las condiciones".

El Ministerio de Trabajo y Economía Social planteó "su última propuesta", a la que incorporó la concesión de ayudas directas para estimular la productividad de hasta 6.000 euros a casi medio millón de empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores de la hostelería, comercio, peluquerías, limpieza y agricultura.

APLICACIÓN

Álvarez ha presentado la aplicación 'UGT Registra', para que los empleados contabilicen sus jornadas de trabajo, junto al portavoz de RUGE-UGT, Eduardo Magaldi, y la miembro del secretariado en Catalunya Cati Llibre.

Álvarez ha reclamado impunidad cero para las compañías en las que los trabajadores se ven obligados a superar las 40 horas de jornada laboral: "Han estado mucho tiempo haciendo lo que han querido", y ha señalado el sector de los servicios y el de la industria.

Magaldi ha acusado al Gobierno de inacción y ha erigido la propuesta sindical como un "sistema que no pueda corromperse y que recoja fielmente las horas realizadas": la aplicación es gratuita e incluye la geolocalización del empleado, y no permite la modificación posterior de los datos introducidos.

Ha sostenido que la aplicación va a ser "fundamental para las relaciones laborales" en España y ha acusado a empresas de --textualmente-- prácticas fraudulentas y amenazas para evadir el registro de horas.

Cati ha abogado por "capitalizar" los avances tecnológicos como una ayuda para los trabajadores y ha lamentado que --textualmente-- las herramientas del Gobierno no son lo suficientemente efectivas como para garantizar el cumplimiento de la jornada.