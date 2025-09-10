Álvarez (UGT) avisa a Junts de que "Catalunya no entenderá" su rechazo a la reducción de jornada

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene durante una concentración a favor de la reducción de la jornada laboral, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - Kike Rincón - Europa Press

Ros (UGT Catalunya) les emplaza a decidir si apoyan a Foment, Feijóo y Abascal o a sus votantes

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avisado a Junts de que "Catalunya no entenderá" su rechazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas después al no retirar su enmienda a la totalidad del proyecto de ley.

Lo ha declarado a los medios este miércoles junto al secretario general de CC.OO., Unai Sordo; la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en una concentración de medio millar de sindicalistas ante la sede de la patronal Foment del Treball, en Barcelona.

El Pleno del Congreso debatirá y votará por la tarde las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, formaciones que suman una mayoría absoluta más que suficiente para tumbar la norma.

Álvarez ha sostenido que evitar que se debata la propuesta en el Congreso supone un "desprecio hacia la mayoría de los ciudadanos" de Catalunya, ya que ni siquiera se darán a conocer los argumentos que tienen para no apoyarla.

"Los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya no entenderán que se intente esconder un debate que no se tiene que hacer con grandes frases, sino con datos, con números", ha defendido Álvarez, que ha pedido a Junts textualmente no secuestrar la opinión de la mayoría de sus votantes.

Asimismo, ha augurado que la ciudadanía conseguirá que la reducción se apruebe en esta legislatura: "Ésta no es una batalla entre el Gobierno y la oposición como algunos hacen ver. Ésta es una batalla entre la inmensa mayoría de los ciudadanos que queremos que se reduzca la jornada de trabajo y el Congreso de los Diputados".

ROS

Por su parte, Camil Ros ha emplazado a los de Carles Puigdemont a decidir si hacen caso a Foment del Treball, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, o al "sentido mayoritario de la gente, que es reducir el tiempo de trabajo".

Asimismo, les ha alertado de que "algún otro partido que votó en contra de la reforma laboral, en las elecciones generales siguientes en Catalunya se le penalizó".

Ros también ha afirmado que "si evidentemente pasa lo que se anunció ayer de que votarán en contra, pues hoy se habrá perdido una votación, pero no se habrá perdido el debate de la reducción de la jornada a 37,5 horas".

De hecho, ha asegurado que en caso de no aprobarse la tramitación de la propuesta, el sindicalismo no parará hasta que salga adelante: "Nuestro sindicalismo no es de fórmulas mágicas y de echar humo, sino es un sindicalismo constante, por lo que exigiremos al Gobierno que vuelvan a presentar el proyecto de ley".