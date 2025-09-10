Sordo (CC.OO.) critica que Junts se alíe "con la extrema derecha" contra la reducción de jornada

Belén López aboga por "desmontar" los argumentos del partido

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado que Junts de alíe con "la extrema derecha nacionalista española para poner fin a un proyecto de ley que pretende mejorar la vida de los trabajadores", en referencia al bloque formado por el partido catalán, PP y Vox que votará en contra de la reducción de la jornada laboral.

Lo ha declarado a los medios este miércoles junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en una concentración de medio millar de sindicalistas ante la sede de la patronal Foment del Treball, en Barcelona.

El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles por la tarde las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, formaciones que suman una mayoría absoluta más que suficiente para tumbar la norma.

"Queda claro que cuando las cuestiones económicas, cuando el dinero se pone encima de la mesa, las banderas, las pulseras y los himnos pasan a segundo plano", ha aseverado Sordo, que ha lamentado la alianza de las derechas económicas contra la aceptación a trámite de la medida.

Ha apelado a Junts a que escuche a su electorado, ya que, según encuestas públicas, el 72% de sus votantes dice estar de acuerdo con la norma: "¿Cómo es posible que un partido que hizo en su día o decía hacer bandera del derecho a decidir ahora se niegue a dar causa a la voluntad, incluso, de sus propios electores?".

Asimismo, ha dicho que, pese a que este miércoles no se apruebe el debate, no se darán por vencidos, y pedirán al Gobierno "un nuevo proyecto de ley sobre reducción del tiempo de trabajo y un reglamento para controlar el tiempo de trabajo de forma efectiva".

"A LAS PUERTAS" DE LA DIADA

La secretaria general del sindicato en Catalunya, Belén López, ha abogado por "desmontar" los argumentos de Junts en contra de la reducción de la jornada laboral, y ha criticado que está haciendo de altavoz a los intereses de la patronal catalana.

A su juicio, la norma debe entrar a trámite "porque no se puede boicotear el debate democrático y porque es una medida ampliamente apoyada por los catalanes y catalanas".

"A las puertas del 11 de septiembre lo que nosotros pedimos a los partidos políticos y en especial a los partidos políticos de Catalunya es que defender Catalunya también es eso, mejorar la vida de las personas trabajadoras de nuestro país", ha señalado López.

Ha recordado que Junts aún está a tiempo de cambiar su posición respecto a la norma: "Si no es así los sindicatos de clase no dejaremos de seguir exigiendo al gobierno del Estado que se siga hablando de reducción de jornada".