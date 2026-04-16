Álvarez (UGT) defiende que "todo el mundo no puede teletrabajar" e insta a negociar

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que "efectivamente todo el mundo no puede teletrabajar" por lo que ha instado a abrir un marco de negociación en referencia a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de instaurar un día de teletrabajo a la semana para reducir el consumo de combustible.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios antes de la concentración de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Barcelona contra el preacuerdo del convenio estatal del sector téxtil.

Álvarez ha afirmado que igual que hay empresas que pueden trabajar cuatro o cinco días de la semana, "es evidente es que generalizarlo un día es una misión francamente imposible" en algunos sectores en los que la presencia y el trabajo físico es cada día, aunque ve positivo ampliar los días de teletrabajo.

También ha considerado que hubiera sido bueno que la Comisión Europea se hubiera reunido con la Confederación Europea de Sindicatos, con la patronal europea, "porque seguramente que eso les hubiera ayudado a poder hacer las recomendaciones que hacen referencia al trabajo un poco más ajustadas".

Además, ha valorado que es bueno que los países pongan en marcha medidas para fomentar el transporte colectivo, "aunque sea aprovechando esta catástrofe mundial que es esta guerra terrible".