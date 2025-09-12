Álvarez (UGT) sobre Junts y la reducción laboral: Se alinean "con la patronal más carca de España"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una imagen de archivo - David Oller - Europa Press

Considera que la OPA de BBVA al Sabadell "sería un desastre desde todos los puntos de vista"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afeado este viernes a Junts su negativa a retirar la enmienda a la totalidad para dejar tramitar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas y les ha acusado de "alinearse con la patronal más carca de España, con quienes odian y no quieren ni oír hablar de nada de Catalunya".

En una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press cree que los posconvergentes tienen que "bajar de la moto y pisar la calle" para comprobar la aceptación social de la propuesta y ha criticado la animadversión a los sindicatos y, en sus palabras, la prepotencia de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

"Creo que a la señora Miriam no le gustan los sindicatos catalanes, porque esa forma que tiene de despachar los temas, esa prepotencia en sus declaraciones se ve cada día que va en esa dirección", ha dicho.

Ha afirmado que cuando visitó en Waterloo al líder de Junts, Carles Puigdemont, lo vio "muy cerrado" en contra de la reducción de la jornada y considera que, haciendo una referencia velada a Junts, se han equivocado al apuntar la no tramitación como una derrota del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hay alguna gente que ha querido darle una bofetada seguramente al gobierno de Pedro Sánchez y se la ha dado a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras en España, dos y medio en Catalunya", ha expresado.

Preguntado por la OPA del BBVA a Banco Sabadell, respecto a la cual el consejo de administración de la entidad catalana ha comunicado su rechazo por unanimidad este viernes, ha asegurado que la operación "sería un desastre desde todos los puntos de vista".

Sobre la Diada Nacional de Catalunya celebrada este jueves, ha resaltado que esta edición ha tenido sobre la mesa una cuestión que, para él, es de primer orden, como la defensa de la lengua catalana: "La lengua catalana debemos respetarla, empezando por los propios tribunales", ha afirmado.

Preguntado por si los tribunales no respetan la lengua, ha señalado que, en su opinión, hay sentencias judiciales que "son más políticas que jurídicas".