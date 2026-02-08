Álvaro Cervantes gana el Premi Gaudí a mejor actor secundario por 'Sorda'

El actor Álvaro Cervantes - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El actor Álvaro Cervantes ha ganado el Premi Gaudí a mejor actor secundario por 'Sorda', de Eva Libertad, en la gala que se celebra este domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
En esta categoría optaban Àlex Monner por 'La furia', Asier Exteandía por 'Frontera', e Ivan Massagué por 'Esmorza amb mí'.
Álvaro Cervantes también opta en estos Premis Gaudí al galardón a actor protagoniza por su papel en 'Esmorza amb mi', y ha reivindicado el cine como "refugio" en el contexto actual.