Alzamora Group cierra 2025 con una facturación de más de 80 millones de euros

Imagen de una planta de Alzamora Group. - ALZAMORA GROUP

GIRONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en la fabricación de 'packaging' de cartón Alzamora Group ha cerrado 2025 con una facturación consolidada por encima de los 80 millones de euros y con actividad comercial en más de 20 mercados, ha informado este lunes en un comunicado.

La empresa ha destacado que la cifra de negocio a cierre del ejercicio fiscal supone un crecimiento del 48,1% respecto a 2023, hace dos años, lo que "contrasta" con el crecimiento medio del 4,6% registrado por el sector europeo del 'packaging'.

El coconsejero delegado de Alzamora, Josep M. Berga, ha destacado que el avance del Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases y la restricción progresiva de los plásticos de un solo uso están "acelerando" la demanda de soluciones reciclables y monomateriales, en un contexto, además, en el que el consumidor cuenta con una creciente sensibilidad ambiental.

Fundada hace más de 125 años y con una plantilla de 300 trabajadores, el grupo ha afirmado que avanza en la ejecución de su plan estratégico hasta 2027, con el foco puesto en consolidar su crecimiento en Europa y reforzar el posicionamiento como "referente" en el sector del 'packaging' de cartón sostenible.

El grupo catalán está integrado por Alzamora Packaging, con sede en Olot (Tarragona); Novotipo Packaging, en Lisboa (Portugal) y, la última incorporación, Offset Print & Packaging, ubicada en Londres (Reino Unido) y que forma parte de la estrategia de expansión y crecimiento internacional de la empresa.

Además, la estructura del grupo también cuenta con Alzamora System Carton Box, el centro de automatización desde el que desarrolla soluciones combinadas de maquinaria y 'packaging' para optimizar procesos y mejorar la eficiencia productiva de los clientes.