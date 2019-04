Amazon crea la primera floristería digital y regala un libro y rosas digitales

Publicado 23/04/2019 12:42:54 CET

La multinacional quiere unir la tradición de Sant Jordi con el entorno digital

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amazon ha creado la "primera floristería digital" con motivo de la Diada de Sant Jordi y regalará durante toda la jornada en el Palau Robert de Barcelona rosas digitales diseñadas por las ilustradoras Las Rayadas, junto con un libro digital inédito titulado 'El regalo de leer', en el que 30 autores han explicado lo que significa leer.

Entre los autores de este libro único, que se puede obtener de forma gratuita en la web de Kindle, figuran Matilde Asensi, Elísabet Benavent, Javier Castillo, Marcos Chicot, María Dueñas, Fernando Gamboa, Noah Gordon, Megan Maxwell, Arturo Pérez-Reverte, Santiago Posteguillo y Dolores Redondo.

'El regalo de leer' se podrá visualizar en cualquier dispositivo con la aplicación gratuita de Kindle para iPhone, iPad, smartphones y tablets Android, ordenadores Windows y Mac, así como en dispositivos Kindle y tablets Fire.

Este libro también incluye las rosas digitales creadas en exclusiva por las ilustradoras Las Rayadas --Ester y Sandra Córcoles--, para completar así la clásica tradición catalana de regalar un libro y una rosa durante la Diada de Sant Jordi.

MURAL EN EL PALAU ROBERT

La responsable de contenidos para Kindle en España, Betty Argiles, ha explicado a Europa Press que con esta iniciativa han querido "unir la tradición de Sant Jordi del regalo de la rosa y el libro y llevarlo al entorno digital" y ha animado a todos los lectores que se pasen por su puesto en el Palau Robert de Barcelona este martes a participar en el mural en el que expliquen qué es leer.

Además, los lectores que participen en el mural y lo compartan en Twitter entrarán en el sorteo de un dispositivo Kindle, y en el invernadero que han instalado en el Palau Robert también hay un fotomatón donde podrán inmortalizar recuerdos, obtener un marcapáginas y hablar con alguno de los autores que han participado en 'El regalo de leer'.

Argiles ha asegurado que este día es muy especial para Amazon, y ha recordado que la compañía "empezó vendiendo libros en EE.UU. y lanzando Kindle", el eBook de Amazon, y por ello querían celebrar esta fecha de una forma especial con todos sus clientes.

EL POTENCIAL DE ESCRIBIR

El escritor Fernando Gamboa, que estaba en el espacio de Kindle este martes y ha participado en el inédito libro, ha explicado a Europa Press cómo leer le "salvó la vida", ya que ha relatado que comenzó a escribir tras haber sufrido un accidente practicando deportes de aventura y quedarse paralítico.

"Pensaba que me iba a quedar siempre paralítico en la cama tumbado, y ahí fue cuando empecé a escribir. Escribir hizo que no me volviera loco, que no intentara meter la cabeza en el horno, fue lo que me dio fuerzas para seguir", ha relatado Gamboa, que ha asegurado que al principio empezó a hacerlo por hobbie y sin intención de publicar, pero que finalmente se ha convertido en un escritor profesional.

En sus novelas, Gamboa relata aventuras inspiradas en los viajes que realizó desde que era joven, y ha reconocido que le resulta fácil escribir: "Si ya te has perdido en la selva y has estado en el Sáhara, cuando lo vas a escribir es mucho más fácil".

El autor también ha expresado que para él el día de Sant Jordi es un día muy bonito, y que aunque no le gustan las grandes aglomeraciones de gente, se queda en Barcelona, su ciudad natal, a celebrarlo, y ha bromeado diciendo que no recuerda un Sant Jordi con lluvia, que es un día "como el de Navidad, en el que siempre sale el sol".