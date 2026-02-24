El AMB aprueba un paquete de medidas para reducir y controlar la contaminación del aire hasta 2030

Archivo - Tráfico de entrada a la ciudad de Barcelona por la Avenida de Meridiana, desde el Puente de Sarajevo, a 12 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Un 88,6% de población metropolitana estará expuesta a niveles nocivos si no se impulsan nuevas medidas

El pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado en su sesión de febrero un paquete de medidas para monitorizar y reducir de manera significativa la presencia de contaminantes en el aire con horizonte 2030.

Se trata del Programa Metropolitano de Calidad del Aire 2030 (PMQA 2030), el nuevo documento que recoge las actuaciones que el AMB quiere realizar o en las que pretende influir en los próximos años, alineado con las directivas europeas, indica en un comunicado este martes.

El PMQA 2030 cuenta con un total de 53 medidas, algunas de las cuales se consideran prioritarias para la información que se dispone a escala y metropolitana, y que se dividen en 8 ámbitos diferentes.

Aunque actualmente el aire del AMB cumple con las directrices internacionales, se prevé que el porcentaje de población potencialmente expuesto a niveles nocivos de contaminación sería muy elevada hacia 2030 si no se sigue trabajando para reducirla.

En concreto, teniendo en cuenta los registros de las estaciones de la red de vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica de 2022, en 2030 un 88,6% de la población estará expuesta a niveles de NO2 por encima de la media, un 93,7% en el caso del PM10 y un 100% en el caso del PM2,5.

ÁMBITOS

Las 53 medidas que contempla el PMQA 2030 se dividen, por un lado, en los ámbitos industrial, energético y actividades potencialmente contaminantes; el ganadero y agrícola; la planificación territorial y urbanística, y el doméstico, institucional y comercial.

Por otro lado, están los ámbitos de la sensibilización, educación, información y comunicación; la innovación y renovación de herramientas de evaluación del aire; el transporte terrestre y la movilidad y, finalmente, el transporte marítimo y aéreo.