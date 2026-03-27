El AMB, Badalona y Sant Adrià invertirán 17,7 millones en regeneración urbana, social y ambiental

Presentación del proyecto este viernes, con Antonio Balmón, Xavier Garcia Albiol, Filo Cañete y Manuel Szapiro - AMB

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Ayuntamiento de Badalona y el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs invertirán 17,7 millones de euros en la regeneración urbana, social y ambiental de la zona del Besòs, 7 de los cuales provienen de los fondos europeos FEDER canalizados por el Gobierno.

En la presentación del proyecto este viernes, el vicepresidente del AMB, Antonio Balmón, ha destacado la importancia de las arterias interurbanas metropolitanas como el Besòs para "construir vidas independientemente de las circunstancias", indica el AMB en un comunicado.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha celebrado la colaboración entre administraciones para "vertebrar el territorio y dignificar un entorno que durante muchos años ha sido castigado", especialmente con la transformación de la parte inferior de la C-31.

La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, ha señalado que la inversión representa una "oportunidad clave para coser" los barrios de Badalona y su municipio, dando una respuesta eficaz a los retos comunes del territorio.

Finalmente, el director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, ha destacado el proyecto como un "ejemplo de como la buena cooperación entre diferentes administraciones puede tener un impacto positivo".

IMPULS BESÒS Y REVIUBESÒS

La inversión se materializará en torno a dos proyectos metropolitanos ligados a la zona: IMPULS Besòs, dedicado a la transformación social, ambiental, territorial y estratégica del entorno del río, y ReViuBesòs, enfocado en la recuperación ecológica y paisajística de la desembocadura.

En el caso de IMPULS Besòs, el plan recibirá 15 millones en apoyo a los proyectos que está llevando a cabo en 6 barrios de Badalona (Artigues, el Remei, Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià y Sant Roc) y 2 de Sant Adrià (Sant Adrià Nord y Sant Joan Baptista).

Por otro lado, el ReViuBesòs recibirá 2,7 millones en la restauración de la desembocadura del río, consolidar el sistema deltaico, mejorar los beneficios ambientales hacia el entorno urbano y sensibilizar a la ciudadanía respecto a su cuidado.

CORREDOR DE BUS CON IA

En paralelo, también se ha presentado el inicio de las obras del primer corredor de autobús gestionado con inteligencia artificial (IA) que se integrará en la transformación de la antigua N-2, prevista en 2 fases, e integra la creación del laboratorio de innovación metropolitana de Can Rigalt,

El proyecto contempla 3 actuaciones: la mejora de la infraestructura ciclista para dar continuidad a la Bicivia, la instalación de un sistema semafórico gestionado con IA para mejorar la fluidez del transporte público, y la pacificación de la rambla central y la mejora de los entornos escolares de la avenida Sant Salvador.