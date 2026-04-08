El AMB reconoce a 3 proyectos de fomento de la bici en la primera edición de los Premis BICIMPULS - AMB

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha premiado este miércoles en la primera edición de los Premis BICIMPULS a tres proyectos de fomento y promoción del uso de la bicicleta en la metropóli de Barcelona, ha informado en un comunicado.

Concretamente, se ha reconocido a VésenBici, bicicletas comunitarias en viviendas sociales, de Techo Cívico; a Cyclolock, aparcamientos seguros con impacto social positivo, de Ferran Casanovas, y a Bicibarris y las Rutas Climáticas, de Biciclot SCCL.

Más allá de estos proyectos, se ha reconocido a ayuntamientos del AMB por proyectos de mejora de infraestructuras ciclistas, como el proyecto de Pont d'Esplugues, en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y al Ayuntamiento de Cornellà, por ser "el departamento municipal que más ha promovido el uso de la bici en su territorio".

Se ha reconocido además a los periodistas David Guerrero y Carlos Márquez por su tarea de difusión de la cultura de la bicicleta y la movilidad sostenible en los medios de comunicación, y a los 10 usuarios más activos de Bicibox, el servicio de aparcamiento de bicis del AMB y a los 10 más activos del AMBbici, el servicio de bicicletas públicas del AMB.

LAIA BONET Y CARLOS CORDÓN

Durante el acto, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha dicho que tienen el reto de que la bici sea una opción para desplazamientos interurbanos: "Por eso seguimos trabajando en mejorar la infraestructura, recoser la red pedaleable, conectar municipios".

Por su parte, el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad de la AMB, Carlos Cordón, ha destacado como retos completar la red Bicivia, avanzar hacia un sistema "más integrado de la bicicleta pública metropolitana", integrando el AMBici y el Bicing, así como apostar por la intermodalidad, facilitando la combinación de este modo con el transporte público.