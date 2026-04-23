Amelie Nothomb: "Hay que exportar Sant Jordi, que vaya a todo el mundo. ¡Viva Sant Jordi!"

La autora Amelie Nothomb firma libros en Barcelona por la Diada de Sant Jordi. - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) - La autora Amelie Nothomb ha expresado la ilusión y el honor que le produce estar en Barcelona para celebrar Sant Jordi: "Hay que exportar Sant Jordi, que vaya a todo el mundo. ¡Viva Sant Jordi!".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a Europa Press desde la parada de La Central, en la calle Consell de Cent de Barcelona, donde ha señalado que los lectores le hablan sobre la importancia de sus libros "en su vida".

"A veces me cuentan su carrera lingüística y sobre cómo han aprendido francés porque han leído mis libros Es fantástico", añade, y ha querido rebatir la idea de que la gente no lee, señalando las diferentes colas de firmas, algo que cree que es formidable.