Ametller Origen frena los trabajos del Agroparc por "tensiones" con contrarios al proyecto

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ametller Origen ha frenado los trabajos previos al inicio de las obras de su proyecto de Agroparc en Gelida (Barcelona) por "tensiones provocadas por una decena de personas contrarias al proyecto" y siguiendo las recomendaciones de los Mossos d'Esquadra, explica en un comunicado este viernes.

La empresa ha asegurado que los trabajos realizados hasta el momento cumplen "al 100% con la interlocutoria recibida a finales de junio" que obligaba a frenar parcialmente las obras por la presencia de dos águilas perdiceras y hasta que no se acredite que los animales se pueden trasladar a un nuevo hábitat diseñado expresamente como compensación.

Ha señalado que los trabajos realizados son "actuaciones concretas recogidas en el convenio firmado" entre la compañía y el Ayuntamiento de Gelida y que eran ajenos a los previstos en la interlocutoria.

"A pesar de esto, a causa de la situación creada por algunas personas congregadas en los terrenos del futuro Agroparc y con el objetivo de preservar la seguridad de todos los trabajadores, desde la compañía hemos ordenado el paro temporal de estos trabajos previos", ha explicado.

La compañía ha asegurado que "requerirá la tutela judicial oportuna" y que se reserva las acciones legales que correspondan contra, textualmente, aquellos que expandan todo tipo de falsedades sobre el proyecto e impidan la ejecución de las obras con acciones contrarias a la legalidad.