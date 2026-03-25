Amic premia a la revista escocesa 'Greater Govanhill'

Amic reconoce a la revista escocesa 'Greater Govanhill' - AMIC

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat ha reconocido en la categoría Europa a la revista escocesa 'Greater Govanhill', arraigada en los barrios del sur de Glasgow (Escocia), informa este miércoles la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) en un comunicado.

Ha valorado a 'Greater Govanhill' como un modelo con un "impacto claro y tangible" en su comunidad, especialmente entre los residentes y grupos que a menudo no reciben la atención de los medios de comunicación tradicionales.

El jurado ha destacado la diversificación de las fuentes de ingresos del medio, que consolida un modelo económico equilibrado y sostenible capaz de reforzar la resiliencia financiera sin comprometer la independencia editorial.

Ha reconocido el papel de su redacción comunitaria como espacio integrado en el barrio, que fomenta la confianza, la participación y el vínculo directo entre periodistas y vecindario.

Asimismo, ha elogiado los talleres y las actividades participativas impulsadas por el medio, que promueven el diálogo ciudadano y contribuyen a la alfabetización mediática, la cohesión social y la conversación democrática.

El galardón se entregará en un acto el 14 de abril en CaixaForum de Barcelona, donde recogerá el premio su editora fundadora, Rhiannon J.Davies, y ha quedado finalista de la categoría Europa el medio local de Estocolmo (Suecia) 'Nyhetsbyran Järva'.