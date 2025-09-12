Amics de la Rambla lanza 18 rutas gratuitas este octubre por la Festa del Roser, una de ellas nueva

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas, a 30 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amics de la Rambla ofrecerá 18 rutas gratuitas '(Re)descobreix La Rambla' este mes de octubre para "ramblear y reencontrarse" con el paseo barcelonés y lanzará una nueva con motivo de la Festa Major de la Rambla-Festa del Roser.

En concreto, la nueva ruta 'La Rambla fotografiada' propone recorrer el paseo siguiendo un siglo y medio de huellas fotográficas, contextualizándolas en su época, confrontándolas con el momento actual y tratando de reproducirlas, explica la asociación en un comunicado.

La nueva ruta se sumará a otras 10, las cuales explican "10 maneras diferentes de ramblear" para conocer mejor esta zona de Barcelona, y las cuales son gratuitas y abiertas a todo el mundo aunque requieren inscripción previa en la página web de Amics de la Rambla.