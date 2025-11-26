Amics de La Rambla ofrecerá 12 rutas gratuitas para "ramblear" y conocer su historia

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad Amics de la Rambla de Barcelona volverá a ofrecer del 3 de diciembre al 3 de enero 12 rutas gratuitas para "ramblear" y explicar la historia del paseo.

En un comunicado este miércoles, ha explicado que es necesaria acreditación previa en la página de Amics de La Rambla, tras el éxito de anteriores ediciones, que agotó las plazas en todas sus rutas.

Estas rutas quieren ser "una invitación a reencontrarse con La Rambla" y dar a conocer aspectos de su historia que a menudo se desconocen.

En esta nueva edición, la entidad ha presentado la nueva ruta 'Radiografía de la plaza Catalunya', un "viaje a la historia, los cambios y el patrimonio" de la plaza.

También se estrena la ruta 'Barcelona en llamas', que explica cómo "los grandes incendios accidentales han transformado La Rambla y su entorno.

CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Las rutas de esta edición, bajo inscripción previa a partir del 24 de noviembre, son: 'La Rambla en femenino', 'La Rambla fotografiada', 'Barcelona en llamas', 'La Rambla, cuna de los transportes de Barcelona'.

También 'La Rambla más oscura. Gótico', 'La Rambla más oscura. Raval', Radiografía de la plaza Catalunya' y 'La Rambla en detalle'.

3 RUTAS ONLINE

Amics de La Rambla ofrece 3 rutas online que se pueden hacer con la ayuda de un dispositivo móvil: 'Las fachadas de La Rambla', 'la Rambla del cine' y 'Personajes de La Rambla'.

Estas 3 rutas proponen un paseo-juego por La Rambla con preguntas y se pueden hacer solo o en grupo.