Amics de la Rambla recuperará el juego interactivo Rambling el sábado 13 de diciembre

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas, a 30 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La entidad Amics de la Rambla celebrará una nueva cita del juego interactivo Rambling el sábado 13 de diciembre, con tres nuevas rutas para redescubrir el paseo y conocer su cultura, patrimonio e historia de forma interactiva.

Durante la jornada, los asistentes participarán en un reto con su teléfono móvil, con el que seguirán las tres rutas propuestas y durante las que recibirán pequeños obsequios, explica un comunicado este jueves.

Para participar en alguna de las rutas --'Fotògrafs de la Rambla', 'Obres d'Art a la Rambla' y 'Fondes i Hotels de la Rambla'--, es necesario inscribirse previamente en la página web de Amics de la Rambla y, una vez finalizadas, los concursantes podrán participar en el sorteo de varios regalos "rambleros".